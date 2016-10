Nach der Rekordausgabe im letzten Jahr konnte die diesjährige Ausgabe der Spiel – 13. bis 16. Oktober 2016 – noch einmal kräftig zulegen: 174.000 Spielefans, Einkäufer und Lizenznehmer aus aller Welt (2015: 162.000) kamen in die Ruhrgebietsmetropole Essen, um die diesjährige Ausgabe der vom Bonner Friedhelm Merz Verlag veranstalteten Internationalen Spieltage Spiel‘16 mit Comic Action zu besuchen. 1.021 Aussteller (2015: 911) aus 50 Nationen zeigten auf der größten und erfolgreichsten Spiel in der 34-jährigen Geschichte der Veranstaltung mehr als 1.200 Spieleneuheiten – Brett- und Kartenspiele, die als Gegengewicht zur digitalen Hektik aktuell voll im Trend liegen. Mit einem Auslandsanteil von 60% auf Ausstellerseite war die Messe außerdem so international wie nie zuvor.

Die nach eigenen Angaben weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele wuchs in diesem Jahr um drei auf insgesamt sieben Hallen und musste an allen vier Tagen ihre Tore schon vor dem eigentlichen Messebeginn öffnen, um den Andrang der Besucher zu bewältigen. Vor dem Weihnachtsgeschäft blickt die Branche nach offiziellen Angaben bereits im zweiten Jahr in Folge auf einen Umsatzanstieg von rund 10%.

Die nächste Spiel mit Comic Action findet vom 26. bis zum 29. Oktober 2017 in der Messe Essen statt.

