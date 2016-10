Einen Werbekontakt, der Wärme spendet und für Wohlbefinden sorgt, stellt die Mini-Wärmflasche von emotion factory her, die im lässigen Rollkragen-Pullover auch schon mal bei Business-Kontakten das Eis schmelzen lässt. Der Weihnachts- und Adventswerbeartikel, der gerade in der kalten Jahreszeit niemanden mehr frieren lässt, ist bereits ab 150 Stück individualisierbar: Die erwärmende Werbebotschaft wird auf der angehefteten Karte platziert.

Weitere Informationen und Produkte finden Sie unter www.emotion-factory.com. Das Unternehmen aus dem Schwarzwald bietet ein breites Sortiment an Non-Food-Werbeartikeln mit kundenindividuellen Veredelungsmöglichkeiten an und ist seit dem 1. Juli 2016 in das Traditionsunternehmen Heri-Rigoni integriert, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Schreibgeräten mit Stempeln „made in Germany“ spezialisiert hat.

Produktinformationen:

Maße der Verpackung: 14,5 x 26 x 5 cm

Maße der Wärmflasche: 14 x 24 x 4,5 cm

Gewicht: ca. 188 g inkl. Verpackung

Werbefläche auf der Karte: 5,5 x 14 cm

Stick auf Anfrage

Druck: Digitaldruck 4c-Euroskala

Kontakt:

Weiteres Material und Muster erhalten Sie bei:

Heri-Rigoni GmbH

R.Schulz@emotion-factory.com