Wie es schon der Name verspricht, grenzt sich myChipsBox auch durch die Verpackung von den bislang aus dem Retail bekannten Produkten ab. Das Aroma wird zwar ebenfalls mit einer Folie bewahrt, diese steckt jedoch in einer FSC-zertifizierten Faltschachtelbox.

„Chips haben eine Impulskaufstärke von über 60%, daher spielt eine optisch ansprechende Verpackung beim Kauf eine tragende Rolle“, weiß Kaynak. „Die Box transportiert die hohe Wertigkeit des Inhalts – so wie es z.B. auch bei den meisten Pralinenschachteln der Fall ist.“ Weitere Pluspunkte: Die Box schützt den leicht zerdrückbaren Inhalt und findet als dekorative Schale Verwendung. Nicht zuletzt vereinfacht die Verpackung den Transport und die ansprechende Präsentation am jeweiligen Einsatzort. Darüber freut sich nicht nur der Einzelhändler beim Einräumen ins Regal, sondern auch das werbende Unternehmen, das seine Kunden am Messestand mit den außergewöhnlichen Kreationen überraschen möchte. Sowohl auf Messen, Kongressen und Events als auch im Bereich Hotellerie und Gastronomie sieht Kaynak viele Einsatzmöglichkeiten seiner Bio-Chips-Duette als kulinarische Werbebotschafter. Um das Angebot in diesem Segment zu stärken, ist eine kleinere Box in Planung, und auch was die Individualisierungsmöglichkeiten betrifft, ist das Start-up offen für Ideen, mit denen sich knackfrische Kampagnen umsetzen lassen.

// Jasmin Oberdorfer

http://mychipsbox.de

Bildquelle: myChipsBox GmbH