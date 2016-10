Vom 13. bis zum 16. Oktober 2016 fand in Ontario das diesjährige Herbstmeeting der weltweit agierenden Händlervereinigung WAGE (World Advertising Gifts Exchange) statt. Geladen hatte das kanadische Mitglied Talbot Promo mit Sitz in London, Ontario. Neben dem Meeting anlässlich der PSI-Messe im Januar sowie der Generalversammlung im April in Hong Kong trifft sich der 1958 gegründete Zusammenschluss alljährlich im Herbst am Standort eines seiner Mitgliedsunternehmen. Während des dreitägigen Meetings werden u.a. gemeinsame Projekte, die Außendarstellung der Gruppe und PR-Maßnahmen besprochen.

Mitglieder der WAGE profitieren vom Austausch untereinander sowie von einer Produktdatenbank, die allen Mitgliedern zur Verfügung steht. Kernstück ist die gemeinsam betriebene CSR-Lieferanten Database, in der ausschließlich zertifizierte Lieferanten erfasst und verwaltet werden. Nach eigenen Angaben erwirtschaften die derzeit 21 in der WAGE organisierten Händler – pro Land kann jeweils nur ein Unternehmen Mitglied sein – weltweit einen Umsatz von 330 Mio. Euro und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter. Das aktuelle Präsidium der Vereinigung setzt sich aus Präsidentin Jo-an Lantz (Geiger, USA), Maxim Makarov (Project111, Russland) und Steve Levschuk (Talbot Promo, Kanada) zusammen. Leiter und Sekretär der Organisation ist Gottfried Pohn (Istac Promotion, Österreich).

