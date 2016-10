In Kooperation mit der Bekleidungsmarke Stormtech verlost Falk&Ross, Sembach, ab sofort zehn VIP-Tickets für das am 24. Januar 2017 stattfindende Nachtslalomrennen „The NightRace“ im österreichischen Schladming. Falk&Ross-Kunden, die Stormtech-Jacken im Wert von mindestens 300 Euro ordern, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil, das neben den VIP-Tickets die Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel beinhaltet.

Zum 20. Mal wird der legendäre Nachtslalom auch im kommenden Jahr wieder Tausende Ski-Fans begeistern. Bis zu 50.000 Zuschauer pilgern Jahr für Jahr nach Schladming, um ihre Favoriten anzufeuern. Zu den Topstars des Mega-Sportevents, das mittlerweile zu den absoluten Klassikern im alpinen Skisport-Kalender zählt, gehören auch 2017 wieder Marcel Hirscher (Österreich), Felix Neureuther (Deutschland) und Sandro Viletta (Schweiz).

Das Gewinnspiel geht noch bis zum 15. Dezember 2016, die Gewinner werden in der 51. Kalenderwoche bekannt gegeben. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

www.falk-ross.eu