Für seine Notiz-Skulpturen wurde die Karl Knauer KG, Biberach, mit einem German Design Award 2017 ausgezeichnet. Bei den in der Kategorie „Integrated Campaigns and Advertising“ prämierten Notizblöcken handelt es sich um Design-Objekte, deren individuelle Form auch während des Gebrauchs dauerhaft erhalten bleibt und so als Blickfang auf dem Schreibtisch wirkt. Bei den in zwei Größen erhältlichen Skulpturen lassen sich sowohl die Schnittkanten als auch Einzelblätter individuell gestalten.

Bereits im letzten Jahr hatte die Karl Knauer KG für eine Schiebfaltschachtel den German Design Award erhalten. Der vom Rat der Formgebung ausgelobte Preis würdigt seit 2012 Produkte, die einzigartige Gestaltungstrends setzen. Die Preisverleihung des German Design Award 2017 findet am 10. Februar 2017 in Frankfurt statt.

www.karlknauer.de