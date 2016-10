Mit Sachspenden hat Vierke Corporate Fashion, Braunschweig, ortsansässige Betreuungseinrichtungen für Schulkinder unterstützt. Zum Spendenpaket für die insgesamt 730 Grundschüler gehörten bemalbare T-Shirts, Stundenpläne, Sticker und Papp-Bauernhöfe zum Ausmalen. Die Artikel hatte Vierke für seinen langjährigen Kunden John Deere produziert. „Als Unternehmen, das in diesem Jahr bereits seit 40 Jahren in Braunschweig ansässig ist, wollten wir der Stadt und den Menschen etwas zurückgeben“, erklärt Vierke-Geschäftsführerin Wibke Grünholz. „Daher haben wir beschlossen, in unserem Jubiläumsjahr anderen etwas Gutes zu tun. Wir wollten gerne Schulkinder unterstützen – und da passten die John Deere-Produkte aus dem Kindersegment perfekt.“

An der Spendenaktion nahmen die Nachmittagsbetreuungen von zwölf Grundschulen sowie der Kinder- und Teenieclub „Weiße Rose“ teil. Die Übergabe erfolgte in der Grundschule Altmühlstraße in der Braunschweiger Weststadt.

www.vierke.de