Über einen German Design Award 2017 für die isoBag darf sich alfi, Fischbach, freuen. Damit kann das auf Haushaltswaren und Isoliergefäße aus Aluminium spezialisierte Unternehmen bereits die dritte Auszeichnung für den vielseitigen Einkaufshelfer verbuchen. Das clevere Produkt – ein Mix aus Shopper und Kühltasche – lässt sich nach dem „Aus-1-mach-2-Prinzip“ bei Bedarf einfach teilen und besticht durch hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung.

Der 2012 vom Rat der Formgebung ins Leben gerufene Award ermittelt seine Preisträger per Nominierungsverfahren. Das Expertengremium lässt nur Produkte und Kommunikationsleistungen zur Teilnahme am Wettbewerb zu, die sich nachweislich durch ihre gestalterische Qualität differenzieren. Die Jury setzt sich aus Designfachleuten aus Wirtschaft, Lehre, Wissenschaft und Gestaltungsindustrie zusammen. Die Preisverleihung findet am 10. Februar 2017 in Frankfurt statt.

www.alfi.de