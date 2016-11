Kaum eine Zeit eignet sich besser, um sich bei seiner Zielgruppe ins Gedächtnis zu rufen, als die Adventstage und der Jahreswechsel. Ob freundlicher Weihnachtsgruß, gute Wünsche fürs neue Jahr oder ein kleines Dankeschön zum Abschluss eines erfolgreichen Geschäftsjahres – die Weihnachtsideen von emotion factory aus dem Schwarzwald bieten ein perfektes Potpourri an individuell gestaltbaren Werbeartikeln.

Mit kreativen, emotionalen und individuell veredelbaren Produkten platzieren werbende Unternehmen ihre Werbebotschaften direkt bei ihren Kunden. Mit dem in Deutschland aus unbehandelter Buche gefertigten Keksstempel, dem Rezeptblock Tannenbaum mit Backförmchen, dem weihnachtlichen Minikuchen-Stern oder der Adventskalender-Dose wird der Zielgruppe garantiert die Vorweihnachtszeit versüßt. Nach Kundenwunsch bedruckte Beileger, Banderolen oder Dosen bieten perfekte Möglichkeiten für die Markenbotschaft.

Handgemachte Werbegrüße „Made in Germany“

Grün wird es mit dem Schwarzwald-Stiefel Fichte. Der aus Terrakotta bestehende Stiefel wird mit Erde und Fichtensamen geliefert. Fordern Sie den Grünen Daumen Ihrer Zielgruppe, indem Sie Ihre eigenen kleinen Fichten züchten und beim späteren Einpflanzen etwas Gutes für die Umwelt tun.

Aktiv werden kann der Empfänger auch bei der Steckfiguren-Karte Filz: Die individuell gestaltbare Karte mit weihnachtlichen Steckmotiven animiert dazu, sich seinen eigenen Elch, Engel oder Schneemann zu bauen – so bleibt die Karte auch nach Weihnachten auf dem Schreibtisch des Empfängers präsent.

Alle Werbeartikel sind mit einer individuellen Werbebotschaft nach Kundenwunsch individualisierbar. Die Mindestbestellmengen variieren je nach Produkt zwischen 30 und 250 Stück. Weitere Informationen und Produkte finden Sie unter www.emotion-factory.com. Das Unternehmen aus dem Schwarzwald bietet ein breites Sortiment an Non-Food-Werbeartikeln mit kundenindividuellen Veredelungsmöglichkeiten an und ist seit dem 1. Juli 2016 in das Traditionsunternehmen Heri-Rigoni integriert, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Schreibgeräten mit Stempeln „made in Germany“ spezialisiert hat.

Produktinformationen Minikuchen-Stern:

Maße der Backform: Ø ca. 11,5 cm, Höhe ca. 3 cm

Maße inkl. Verpackung: 12,5 x 12,5 cm, Höhe ca. 3 cm

Gewicht: ca. 85 g

Werbefläche auf der aufgeklappten Banderole: 12,5 x 25 cm (abzgl. Stanze)

Bitte Standzeichnung anfordern.

Druck: komplett individualisierbar im 4c-Digitaldruck

