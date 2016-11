Seit September 2016 unterstützt Michel Deboudt das zehnköpfige Team von The China Office, CN-Ningbo, einer Tochterfirma der belgischen Van Bavel Group. Deboudt verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche und ist Mitglied im Management-Team des belgischen Branchenverbands BAPP (Belgian Association of Promotional Products). Für das auf die Beschaffung gegenständlicher Werbeträger aus Fernost spezialisierte Unternehmen soll der 55-Jährige von Belgien aus die Erschließung des europäischen Marktes voranbringen.

The China Office unterstützt europäische Werbeartikelhändler bei der Produktsuche und Auswahl geeigneter Fertigungsbetriebe. Zudem bietet das chinesische Unternehmen mit europäischem Management Unterstützung bei Musterfreigaben, Qualitätskontrollen, Produktsicherheitsprüfungen und Werksinspektionen an, um zu gewährleisten, dass sämtliche Vorgaben des jeweiligen Auftraggebers eingehalten werden.

www.the-china-office.com