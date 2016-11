Vom 2. bis zum 4. November 2016 ging die Jubiläumsveranstaltung der viscom in Halle 8 der Frankfurter Messe über die Bühne. Die von Reed Exhibitions Deutschland organisierte internationale Fachmesse für visuelle Kommunikation, die vor 30 Jahren als Treffpunkt für Werbetechnik, Lichtwerbung und Textilveredelung gegründet wurde, vereint heute unter dem Motto „we connect“ zwei Fachveranstaltungen an einem Ort: Die viscom Sign umfasst alle Themen aus Druck und Werbetechnik, die viscom POS zeigt analoge und digitale Lösungen aus den Bereichen Display, Verpackung und Premium Packaging. Mit nach offiziellen Angaben 307 Ausstellern und 9.184 Besuchern verzeichnete die viscom im Vergleich zur vorherigen Ausgabe in Frankfurt in beiden Bereichen einen leichten Rückgang (2014: 325 Aussteller und 10.064 Besucher), was die Organisatoren auf das starke Messejahr mit der alle vier Jahre stattfindenden drupa zurückführten.

Die Sonderfläche „viscom world of inspiration“ stand dieses Jahr ganz im Zeichen des Schwerpunktthemas Veredelung und gab damit v.a. Besuchern mit Interesse an optischen Verkaufsverstärkern und haptischen Werbeträgern zahlreiche Ideen mit auf den Weg. Inspiration lieferten zudem die Ausstellungsstücke von gleich vier Branchenawards. Nicht zuletzt bot ein umfangreiches Vortragsprogramm mit 50 Referenten Know-how aus erster Hand.

Die nächste Ausgabe der viscom findet gemäß dem alternierenden Prinzip 2017 in Düsseldorf statt. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 357 (14. Dezember 2016).

// Jasmin Oberdorfer

www.viscom-messe.com