Der britische Branchenverband BPMA (British Promotional Merchandise Association) und der britische Branchendienstleister Sourcing City rufen mit der Merchandise World eine neue, gemeinsame Veranstaltung ins Leben. Die zweitägige Messe findet am 19. und 20. September 2017 im Ausstellungs- und Kongresszentrum NAEC Stoneleigh in Warwickshire statt und geht aus der BPMA Show, die einmalig am 14. September 2016 für Verbandsmitglieder des BPMA stattgefunden hatte, und dem Sourcing City Marketplace hervor, der zuletzt am 21. und 22. September 2016 ausgerichtet worden war.

Die Merchandise World gliedert sich in zwei Kernbereiche: Neben Produktpräsentationen der Werbeartikellieferanten – die Organisatoren erwarten rund 200 Aussteller – haben ausgewählte Werbeartikelhändler die Möglichkeit, sich in sogenannten Conversation Areas nach vorheriger Terminvereinbarung detailliert von den teilnehmenden Lieferanten beraten zu lassen. Mit den Gesprächs-Sessions wird das Veranstaltungskonzept des Sourcing City Marketplace fortgeführt. Am Abend des ersten Veranstaltungstages findet zudem das BPMA Annual Awards Dinner statt. Darüber hinaus stehen aktuell Überlegungen an, dem Werbeartikelhandel an einem der beiden Veranstaltungstage die Gelegenheit zu geben, seine Kunden zu der Veranstaltung mitzubringen. Auf der diesjährigen BPMA Show war dies bereits umgesetzt worden.

http://merchandiseworld.co.uk