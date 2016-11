Gute Nachrichten für alle Unternehmen, Agenturen, Designer, Werbeartikellieferanten und -händler, die am Promotional Gift Award 2017 teilnehmen möchten, für die der Einsendeschluss am 10. November aber zu knapp ist: WA Media hat die Frist, bis zu der Produkte für den diesjährigen Wettbewerb angemeldet und eingeschickt werden können, bis zum 1. Dezember 2016 verlängert. So haben auch Unternehmen, deren Neuheiten oder Kampagnen erst kurz vor Jahresende fertig werden, die Chance, am Promotional Gift Award 2017 teilzunehmen. Kreative Produkte, Techniken und Kampagnen können in acht Kategorien eingereicht werden: „Streuartikel“, „Kommunikatives Produkt“, „Premiumprodukt und Markenartikel“, „Sonderanfertigung“, „Best Practice“, „Merchandising“, „Veredelungstechnik“ und „Verpackung“. Am 12. und 13. Dezember tritt die Fachjury zusammen, um alle Einreichungen zu bewerten.

Informationen zum Promotional Gift Award 2017 sind auf der Website www.promotionaward.com abrufbar; hier finden sich außerdem Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zur Teilnahme am Award.

Die Preisverleihung findet am 22. März 2017 auf der HAPTICA® live ’17 im World Conference Center Bonn statt. Informationen dazu unter www.haptica-live.de.

