Wie aus einem aktuellen Ranking des Great Place to Work-Instituts und des US-Wirtschaftsmagazins Fortune hervorgeht, gehört der weltweit agierende Multitechnologiekonzern 3M mit deutscher Niederlassung in Neuss zu den Top 25 der multinationalen Arbeitgeber. Voraussetzung für die Platzierung unter den Top 25 ist u.a. die Auszeichnung als „Bester Arbeitgeber“ in mindestens fünf Ländern. Basis der Bewertung war ein umfangreiches Kultur-Audit bei mehr als 6.000 Unternehmen in den Jahren 2015 und 2016. Zudem wurden die Mitarbeiter der Unternehmen befragt – insgesamt beschäftigen diese über neun Mio. Menschen. Es handelt sich damit um eine der bisher größten weltweiten Arbeitgeberuntersuchungen, bei der Google auf Platz 1 das Rennen machte.

Die Antworten der Mitarbeiter flossen zu zwei Drittel in die Gesamtauswertung ein, u.a. bewerteten sie ihre Jobs, Führungskräfte, Kollegen, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 80% der befragten 3M-Mitarbeiter weltweit gaben an, dass 3M ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz bietet.

3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und ist heute mit fast 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten. 2015 erzielte der Multitechnologiekonzern nach eigenen Angaben einen Umsatz von 30,3 Mrd. US-Dollar (ca. 28 Mrd. Euro). Das Portfolio umfasst heute mehr als 50.000 Produkte für fast jeden Lebensbereich, darunter die bekannten Post®-it-Haftnotizen, Scotch®-Klebeband und Scotch-Brite™-Schwämme.

