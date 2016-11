Mit Corinna Tiepke heißt Chocolissimo, Frankfurt/Main, eine neue Mitarbeiterin willkommen, die als Trainee das eCommerce-Team um Abteilungsleiterin Kirsten Blessing für ein Jahr unterstützt. Tiepke ist Absolventin des Bachelor-Studiengangs Media Management an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden und konnte im Rahmen ihres interdisziplinären Studiums und durch ein Praktikum in einer Online-Redaktion bereits erste Einblicke in die Online-Welt gewinnen.

Zum eCommerce-Team des auf hochwertige Schokoladen spezialisierten Unternehmens gehören außerdem Angela Galazoudis, die seit April 2014 als Junior eCommerce Manager für die Pflege des Online-Shops und die Kundenbetreuung zuständig ist, und Steffen Fölsch, M.A. American Studies, der seit Oktober 2014 die Pressearbeit sowie den Bereich Online-Marketing verantwortet.

www.chocolissimo.de