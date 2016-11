Am 30. Oktober 2016 ging nach viertägiger Dauer die iENA – Internationale Fachmesse „Ideen–Erfindungen–Neuheiten“ in der Messe Nürnberg mit einer positiven Bilanz zu Ende. Erfinder und Entwickler aus 28 Ländern nutzten die Fachmesse, um ihre Produkte zu präsentieren und auf den Markt zu bringen. Durch verschiedene Kooperationen und Partnerschaften, u.a. mit dem IHK-Anwenderclub „Produkt und Innovationsmanagement“ der IHK-Nürnberg für Mittelfranken, kamen in diesem Jahr mehr Unternehmer und Investoren auf die iENA als noch in den Vorjahren. Am Wochenende war die iENA auch für die Besucher der parallel stattfindenden Consumenta geöffnet – viele nutzten die Gelegenheit, um sich über neue Produktentwicklungen und Erfindungen zu informieren. Insgesamt fanden nach offiziellen Angaben rund 9.500 Besucher den Weg auf die iENA 2016.

Die offizielle Befragung der Aussteller zeigte ein durchweg zufriedenes Stimmungsbild, die Abschlussquote auf der Messe liegt nach Ausstellerangaben bei 33%. Die Kontaktmöglichkeiten auf der iENA wurden von 98% der Befragten als sehr gut bis befriedigend bewertet, und auch die Erwartungen an das Nachgeschäft sind hoch.

Ideen, Erfindungen und Neuheiten aus allen Lebensbereichen werden auf der iENA teilweise zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit ist die Messe ein wichtiger Termin für Investoren, Unternehmer, Entwickler und Scouts. Zu sehen sind einige der diesjährigen iENA-Erfinder wie bereits in den Vorjahren auf der PSI (10. bis 12. Januar 2017), wo sie ihre neuartigen Produkte und Ideen in der neu benannten „Innovation Area“ – ehemals „Halle 13-Area“ – präsentieren.

Die nächste iENA findet vom 2. bis zum 5. November 2017 in Nürnberg statt.

