Bei den diesjährigen Druck und Medien Awards wurde die Karl Knauer KG, Biberach/Baden, als Ausbildungsbetrieb des Jahres sowie als sozial engagiertes Druckunternehmen des Jahres ausgezeichnet. Nominiert war das Unternehmen zudem in der Kategorie „Umweltorientiertes Unternehmen des Jahres 2016“.

Der Verpackungsspezialist bildet in 13 unterschiedlichen Ausbildungsberufen sowie vier dualen Studiengängen aus und liegt nach eigenen Angaben mit einer Ausbildungsquote von 10% an der Spitze in der mittelständischen Druck- und Verpackungsbranche. Um motivierte und engagierte Azubis zu gewinnen, präsentiert sich das Unternehmen u.a. auf Berufsinformationsmessen, in den sozialen Medien sowie bei Informationstagen vor Ort. Die Mehrzahl der Azubis wird nach erfolgreichem Abschluss direkt übernommen.

Im Bereich soziale Verantwortung für die Mitarbeiter überzeugte die Karl Knauer KG u.a. mit jährlichen Mitarbeitergesprächen, ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen, diversen Angeboten zum Gesundheitsmanagement und der Möglichkeit zur Weiterbildung. Als vorbildlich gilt zudem die Kindertagesstätte „Fliegerkiste“, die gemeinsam mit der Hydro Systems AG und der Gemeinde Biberach vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde.

Die Druck und Medien Awards werden seit 2005 jährlich von der Deutschen Drucker Verlagsgesellschaft in Berlin verliehen. Ausgezeichnet werden Unternehmen der Branche, die sich durch besondere Leistungen hervortun. In diesem Jahr wurden Menschen, Teams und Unternehmen in 25 Kategorien prämiert.

www.karlknauer.de