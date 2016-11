„Choice. It’s for you“ – unter diesem Dach treten die sechs Werbeartikelschwestern der JCK Holding seit einigen Jahren gemeinsam auf, und so lautete auch das Motto der Veranstaltung am 9. und 10. November d.J.: Daiber (Textilien), Fare (Schirme), Halfar (Taschen), Karlowsky (Koch-, Gastro- und Berufsbekleidung), mbw (Plüsch und Quietscheenten) sowie SND (Porzellan) luden am Sitz der Holding in Quakenbrück zu einem Familientreffen der besonderen Art. Ausgewählte internationale Großhändler sowie Pressevertreter hatten die Gelegenheit, im großzügigen und gut ausgeleuchteten Showroom der JCK die Programme der sechs Schwestern fürs nächste Jahr in Augenschein zu nehmen. Die 26 europäischen Großhändler von Dänemark bis Italien und Spanien bis Bulgarien sowie 17 Medienvertreter erwartete ein wahres Neuheitenfestival – einige der Schwestern konnten bis zu 100 neue Artikel präsentieren. Der intime Rahmen erlaubte eine ausgesprochen intensive und ausführliche Einführung in die Sortimente, wie sie auf normalen Messen sicher nicht möglich ist. Ebenso interessant war die Führung durch das JCK-eigene Labor Labtech. Labtech-Geschäftsführer Thomas Hülsmann erläuterte mehrere Prüfmethoden von der Pillingprüfung nach Martindale bis hin zu Reißverschlusstests.

Die positive Resonanz der Teilnehmer ermunterte die Veranstalter aus der Choice-Gruppe, diesen speziellen Kunden- und Presseevent auch in 2017 zu wiederholen. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 357 (14. Dezember 2016).

// Mischa Delbrouck

Fotos: Mischa Delbrouck, © WA Media