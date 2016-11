Nach 15 Jahren in der Jaarbeurs in Utrecht geht die vom niederländischen Unternehmen Het Portaal veranstaltetete Fachmesse PromZ Event neue Wege: Am 10. und 11. Mai 2017 findet im Ahoy Rotterdam erstmals die PromZ.live statt. Mit dem Namens- und Ortswechsel einher geht ein neues Veranstaltungskonzept. So soll die ebenfalls von Het Portaal jährlich im Spätsommer veranstaltete RelatieZ mit Schwerpunkt auf Weihnachtspräsenten zukünftig in die PromZ.live integriert werden. Darüber hinaus soll ein starker Schwerpunkt auf die Disziplin Aktionsmarketing gelegt werden – hier hatte Het Portaal mit der Messe Je Klant in Beweging („Dein Kunde in Bewegung“) im vergangenen Jahr bereits eine Pilotveranstaltung lanciert.

Laut Het Portaal ist ein neues Ausstellungsformat avisiert, bei dem die Besucher ähnlich wie bei einem Festival verschiedene Podien besuchen können. Sechs dieser Special Interest-Segmente sind geplant – die Gadget Zone, die Spezialistenstraße, der BrandZ-Pavillon, der Maschinenpark, die Seminarlounge sowie der Aktionsmarketing-Platz. Sonderausstellungen, Vorträge, Vorführungen und Workshops sollen den Besuchern einen Mehrwert bieten. Solide Basis bilden 215 Aussteller aus dem Werbeartikel- und Aktionsmarketingbereich.

Laut Het Portaal-CEO John Swaab bietet der Ortswechsel den nötigen Freiraum für die Entwicklung des neuen Konzepts: „In Sachen Atmosphäre, Ambiente und Erfahrung passt das Ahoy besser zu dem, was wir vor Augen haben. Weniger Messe, mehr Festival – mit diesem Grundsatz möchten wir den Besuch für eine breitere Gruppe von Einkäufern attraktiv machen. Wir erwarten zudem viele neue Besucher aus der Region Rotterdam, die sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt hat.“

www.promz.live

Bildquelle: Het Portaal