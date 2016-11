Wie eine branchenübergreifende Erhebung des Magazins Focus in Zusammenarbeit mit Statista, einem der weltweit größten Online-Statistik-Portale, ergeben hat, gehört allbranded zu den 500 Unternehmen in Deutschland, die zwischen 2012 und 2015 ein besonders hohes Umsatzwachstum erzielt haben. Mit einem Umsatzplus von 174% erreichte der Hamburger Online-Werbeartikelhändler den ersten Platz im Branchen-Segment „Werbung, Marketing & Medien“. Im branchenübergreifenden Vergleich konnte allbranded zudem den 16. Platz des Rankings belegen. „Die Auszeichnung als ‚Focus Wachstumschampion 2017‘ macht uns nicht nur sehr stolz, sondern unterstreicht auch, dass wir uns mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg befinden. Das spiegelt sich nicht zuletzt im hohen Umsatzplus der letzten Jahre wider. Auch die überaus erfreuliche Entwicklung unserer fünf Ländershops jenseits des deutschen Kernmarktes und Produktinnovationen – u.a. im Bereich Augmented Reality – zeigen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert“, so Marco Krahmer, CMO von allbranded.

Die in der Top 500-Liste erfassten Unternehmen müssen eigenständig agieren und ihren Sitz in Deutschland haben, dürfen keine Tochterunternehmen sein und mussten für 2012 einen Mindestumsatz von 100.000 und für 2015 einen Mindestumsatz von 1,8 Mio. Euro vorweisen.

www.allbranded.de