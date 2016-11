William Chui ist neuer Regionaldirektor Europa beim Hong Kong Trade Development Council (HKTDC). Vom Frankfurter Büro aus wird Chui die strategische Entwicklung und Förderung der Geschäftsbeziehungen zwischen Hong Kong und den europäischen Ländern, einschließlich Russland, der Türkei und Israel, leiten. Er folgt auf Stephen Wong, der das Amt seit März 2013 innehatte und jetzt nach Hong Kong zurückkehrt.

Chui war seit seinem Einstieg beim HKTDC im Jahr 1987 in verschiedenen, international geprägten Managementpositionen tätig und u.a. für Industriekontakte, bilaterale Ausschüsse und Hong Kong Business Associations in Übersee sowie die Organisation von Fachmessen verantwortlich. Vor seinem Wechsel nach Frankfurt am Main arbeitete er von 2011 bis 2016 als Director of International & Mainland Relations, von 2002 bis 2011 leitete er die Bereiche für Product Promotion und später für Service Promotion in Hong Kong. Chui verfügt über einen MBA der Hong Kong University of Science & Technology, einen Abschluss der Chinese University of Hong Kong und über ein Diplom im Fachbereich Marketing der Hong Kong Polytechnic University.

www.hktdc.com