Am 8. November 2016 fand in München der von der International Licensing Industry Merchandisers‘ Association (LIMA) organisierte „Licensing Market 2016“ statt. Vertreter der Lizenzbranche kamen ins Hotel Bayerischer Hof, wo Aussteller von hochkarätigen Lizenzgebern und Agenturen ihre Konzepte und Themen präsentierten. Höhepunkt der Veranstaltung war auch in diesem Jahr die Verleihung der LIMA Awards, die von den deutschen Mitgliedern der LIMA nominiert und gewählt worden waren.

Der Preis „Lizenzthema des Jahres“ ging an Star Wars, während die Minifiguren DFB – Die Mannschaft von Lego als „Lizenzprodukt des Jahres“ prämiert wurden. Weitere Awards gingen an den DFB – Die Mannschaft als „Sports Brand des Jahres 2016“, an Real als „Handelspartner des Jahres“ und an Lego als „Lizenznehmer des Jahres“. Als „Promotion des Jahres“ wurde die Peanuts Promotion von Team! Licensing und Mercedes Benz ausgezeichnet, den Titel „Lizenzgeber/Agentur des Jahres“ konnte Kiddinx Media für sich verbuchen. Alle Gewinner finden sich unter:

www.lima-verband.de