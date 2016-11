Mit Angelina Gerbig heißt Call a Gift Service, Langen, die erste duale Studentin im Unternehmen willkommen. Pünktlich zum Start der neuen Website unterstützt Gerbig an drei Tagen pro Woche das sechsköpfige Team des Werbeartikelgroßhändlers bei der Kundenberatung und im Marketing. Während der übrigen zwei Wochentage studiert sie Betriebswirtschaftslehre an der iba Darmstadt. In Verbindung mit der Studienvertiefung Marketingkommunikation und PR übernimmt sie neben vertrieblichen Aufgaben auch Tätigkeiten für das Social Media- und Website-Marketing.

Call a Gift wurde 1998 von Ulrike Halboth in Langen gegründet und hat sich darauf spezialisiert, für seine Kunden außergewöhnliche Werbeartikel aufzuspüren. Umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen bis hin zum Fullservice und ein breites Sortiment, das auch über den Online-Shop direkt mit Werbeanbringung bestellbar ist, runden das Leistungsspektrum ab.

www.callagift.de