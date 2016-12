Wie bereits im vergangenen Jahr ist Faber-Castell, Stein, auch 2016 wieder unter den Top 3 der Marken, die einer Verbraucher-Umfrage des Analyse-Instituts ServiceValue zufolge in Deutschland das höchste Kundenvertrauen besitzen. Das Familienunternehmen liegt im Gesamt-Ranking nach Online-Versandhändler Amazon und Haushaltsgeräte-Hersteller AEG auf Platz 3 und besetzt auf Branchenebene in der Kategorie Schreibgeräte die Spitzenposition. Vorstandssprecherin Mary Gräfin von Faber-Castell freut sich über die Verbraucherauszeichnung: „Es zeigt sich einmal mehr, dass sich kompromisslose Qualität, hohe Service-Orientierung sowie Kontinuität in der Markenführung auszahlen. Das Kundenvertrauen ist unser höchstes Gut, das wir nur durch langjähriges, vertrauensvolles Teamwork erreichen konnten. Mein Dank gilt besonders unseren Mitarbeitern und Handelspartnern.“

Die im Auftrag des Magazins Wirtschaftswoche unter 894 Unternehmen aus 67 Branchen durchgeführte Untersuchung stützt sich auf über 253.000 Kundenbeurteilungen und wird auf wissenschaftlicher Ebene von der Goethe-Universität Frankfurt am Main begleitet. Grundlage der Bewertung ist der Kundenvertrauens-Index (KVI), der das Kundenvertrauen in Prozent misst.

www.faber-castell.de