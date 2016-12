Werbeartikel sind bei Verbrauchern beliebt, verbleiben lange in Gebrauch und genießen den Ruf eines effektiven Werbemediums: Das sind drei Ergebnisse einer Studie des amerikanischen Branchenverbandes PPAI (Promotional Products Association International). Bei der im September 2016 vom Marktforschungsinstitut Survey Sampling International unter rund 1.000 zu gleichen Teilen weiblichen und männlichen US-amerikanischen Verbrauchern durchgeführten Untersuchung berichteten rund 50% der Befragten, dass sie permanent mit haptischer Werbung in Kontakt kämen. Rund 80% gaben an, sich nach Erhalt eines Werbeartikels über die beworbene Marke zu informieren, 80% sagten, das Bild der Marke habe sich infolge des Präsents positiv verändert.

