Am 19. und 20. November 2016 fand in der Messe Wien die Premiere der Spiele-Publikumsmesse spielespass statt. Nach offiziellen Angaben des Messeveranstalters Reed Exhibitions informierten sich insgesamt 14.868 Besucher an den Ständen der 40 Aussteller aus dem In- und Ausland – darunter namhafte Marktplayer wie Hasbro, Kosmos, Mattel, Piatnik und Ravensburger – über insgesamt 325 Top-Spiele und Spieleneuheiten. Das Angebot reichte von Gesellschafts- und Aktionsspielen über Fantasy- und Rollenspiele bis hin zu Sammelfiguren und Puzzles, die live ausprobiert und gekauft werden konnten. „Der erfolgreiche Messeverlauf bildet eine sehr gute Basis für die nächste spielespass, in der nach Überzeugung aller Beteiligten noch viel Potenzial steckt“, so Reed Exhibitions-Geschäftsführer Benedikt Binder-Krieglstein. „Überaus positiv finden wir auch, dass sogar Besucher aus dem benachbarten Ausland, aus Ungarn, der Tschechischen und der Slowakischen Republik zur spielespass in die Messe Wien gekommen sind.“

Die spielespass, die parallel zur zweiten Ausgabe der VIECC Vienna Comic Con ausgerichtet wurde, löste die Vorgängerqveranstaltung Spielefest im Austria Center Vienna ab. Der Standortwechsel und die Übertragung der Organisation an Reed Exhibitions war laut Pressemitteilung auf Wunsch der Branche erfolgt.

