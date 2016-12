Um sein Produktsegment klio+ (USB-Hubs, Powerbanks, Bluetooth-Speaker & Co.) konsequent weiter auszubauen, hat sich Klio-Eterna, Wolfach, dazu entschieden, mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die Geschäftsfelder Schreibgeräte und Elektronik zu separieren und in zwei getrennten Firmen weiterzuentwickeln: Mit Klio-Eterna konzentriert sich das Unternehmen fortan auf das Thema Schreiben und plant, den Produktionsstandort Wolfach mit diesem Segment weiter auszubauen. Die neue Klio GmbH mit Hauptsitz in Karlsruhe dagegen entwickelt und vertreibt unter der 2012 ins Leben gerufenen Marke klio+ individualisierbare Kommunikationslösungen in den Bereichen Power, Audio, Office und Travel.

Als geschäftsführender Gesellschafter der Klio GmbH wird Alexander Slemp mit seinem Team nach eigenen Angaben dafür sorgen, dass der Übergang reibungslos abläuft und die Neuausrichtung erfolgreich funktioniert. Aufgrund der Umstrukturierung werden beide Firmen nicht an der PSI-Messe 2017 teilnehmen.

www.klio.com