„Wir machen das mit den Fähnchen!“ Wie die 08/15-Bank im TV-Spot der Sparkasse ihre Zielgruppe anspricht, kommt für die Ostsächsische Sparkasse Dresden nicht infrage. Sie setzt bei der Suche nach Auszubildenden für den Beruf des Bankers, der in der Finanzkrise an Attraktivität eingebüßt hat, auf haptische Live-Kommunikation. Wie das für die Zielgruppe der Generation Y umgesetzt wurde, zeigt Andrea Pflanz, Referentin Unternehmenskommunikation der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, gemeinsam mit Ronny Ullrich, geschäftsführender Partner der Dresdner Kreativ-Agentur Cromatics, im Rahmen des Vortragsprogramms auf der HAPTICA® live ’17.

Die HAPTICA® live ’17 findet am 22. März 2017 im World Conference Center Bonn statt. Die fünfte Ausgabe der „Erlebniswelt Haptische Werbung“, die vom Kölner Verlagshaus WA Media organisiert wird, richtet sich mit Produktpräsentationen von mehr als 150 Ausstellern, einer Best Practice-Sonderschau, dem Vortragsprogramm sowie der Ausstellung und Verleihung des Promotional Gift Award 2017 an Fachbesucher aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Einkauf, aus Werbeagenturen und dem Werbeartikelhandel. Der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Vorregistrierung über die Website ist erforderlich.