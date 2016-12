Spreadshirt, Leipzig, hat in seine Basistechnologie investiert, um die Erstellung eigener Shops und die Verwaltung der eingestellten Produkte zu vereinfachen. Nach eigenen Angaben ist die international agierende E-Commerce-Plattform für den On-Demand-Druck von Kleidung und Accessoires der einzige Anbieter, der die drei Modelle White-Label-Shop, Marktplatz sowie Personalisierung via Design-Tool vereint. „Mit diesem Launch kommen wir unserer Vision ein entscheidendes Stück näher“, so CEO Philip Rooke. „Wir möchten es ermöglichen, Ideen in 60 Sekunden weltweit zu teilen und zu verkaufen.“ Ab sofort werden Inhalte nicht nur auf dem Heim-Marktplatz eines Partners veröffentlicht, sondern automatisch geprüft und in 14 weiteren europäischen Ländern angeboten.

