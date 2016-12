Vom 14. bis zum 16. März 2017 findet im Crocus Expo in Moskau die Frühjahrsausgabe der IPSA statt. Die nach Veranstalterangaben größte Werbeartikelfachmesse in Russland und der GUS wird zweimal jährlich im Frühjahr und im Herbst durchgeführt – von Reed Exhibitions organisiert und von der PSI unterstützt („powered by PSI“). Auf der Messe zeigen sowohl Hersteller mit spezifischen Produkten für den russischen Markt als auch Spezialisten, Importeure und internationale Generalisten ihr Portfolio, viele international renommierte Marken – auch aus Deutschland – sind seit Jahren vertreten. Bei der 31. Ausgabe der IPSA repräsentieren mehr als 100 Aussteller die Bereiche Werbeartikel und -textilien, Sportartikel und Premiumpräsente, Businessaccessoires und Verpackungen sowie POS-Marketing und Veredelungstechnologien. Mitglieder des PSI und der Verbände FYVAR (Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos de Regalo Publicitario y Promocional) sowie PIAP (Polska Izba Artykulów Promocyjnych) profitieren von vergünstigten Konditionen, ebenso wie Erstaussteller und Frühbucher.

Zu den Besuchern der IPSA gehören Werbeartikelhändler und Werbeagenturen sowie Industriekunden. Insgesamt kamen zur Frühjahrsausgabe 2016 nach offiziellen Angaben 3.749 Besucher. Die Online-Registrierung ist ab sofort möglich.

www.ipsa.ru

Bildquelle: Tatiana Yurkova/IPSA