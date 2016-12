Wie der Mass Customisation-Spezialist Cimpress N.V., NL-Venlo, am 12. Dezember 2016 bekanntgab, ist sich das Unternehmen mit dem Schreibgerätespezialisten National Pen Co. LLC mit Sitz in Irland und den USA über dessen Übernahme einig geworden. Der Vertrag sieht den Kauf von 100% der ausstehenden Kapitalanteile von National Pen vor, der Kaufpreis wird auf rund 218 Mio. US-Dollar (ca. 205 Mio. Euro) beziffert. Nach Angaben von Cimpress wird sich der Umsatz von National Pen in 2016 auf rund 275 Mio. US-Dollar (ca. 259 Mio. Euro) belaufen. Bereits Ende Dezember 2016 soll die Transaktion abgeschlossen sein.

Nach bereits erfolgten Übernahmen im Textil-, Werbe- und Geschenkartikelbereich baut Cimpress durch diesen jüngsten Schritt seine Lieferkette im Schreibgerätesegment aus. „National Pen ist ein führender Anbieter in einem der wichtigsten Produktbereiche im Werbeartikelmarkt und verfügt dort über Kapazitäten als Hersteller und Importeur, die wir bislang nicht hatten“, so Robert Keane, Vorstandsvorsitzender und CEO von Cimpress. „Wir sind zuversichtlich, dass dank der Expertise und Fähigkeiten beider Unternehmen sowohl National Pen als auch unser eigenes Portfolio wachsen werden.“

National Pen wird nach offiziellen Angaben weiterhin über Direkt- und Telefonmarketing an den Markt gehen, während Cimpress beabsichtigt, die Produktpalette des Schreibgerätespezialisten in seine E-Commerce- und Upload-and-Print-Plattformen zu integrieren. Peter Kelly, Präsident und CEO von National Pen: „Wir gehen davon aus, dass unsere Branche vor einer Periode der disruptiven Verschiebung in Richtung E-Commerce steht, und wir sind von den Möglichkeiten begeistert, die der Zusammenschluss mit Cimpress unseren Kunden und unserem Team eröffnet.“

Cimpress N.V. ist einer der weltweit führenden Anbieter für Mass Customisation. Zum Portfolio der Unternehmensgruppe gehören u.a. Vistaprint, Albelli, Drukwerkdeal, Pixartprinting, Exaprint und WIRmachenDRUCK.

www.cimpress.com

www.pens.com