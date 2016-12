Seit April 2016 beschäftigt Halfar, Bielefeld, zwei geflüchtete Menschen aus Pakistan, die nach einem dreimonatigen Orientierungspraktikum in der Veredelung und im Logistikbereich seit dem 1. August 2016 an der Maßnahme „EQ plus Sprache“ der IHK Bielefeld teilnehmen. Im Rahmen dieser Maßnahme arbeiten sie vier Tage im Betrieb und gehen einen Tag zur Schule, wo sie neben der deutschen Sprache auch die Kultur kennenlernen. Ziel der Maßnahme ist das Erreichen von Sprachlevel B2 als Eingangsvoraussetzung für den Beginn einer Ausbildung zum 1. August 2017.

Für sein soziales Engagement wurde Halfar nun von der Regionalen Personalentwicklungsgesellschaft mbH Bielefeld zertifiziert. „Wir freuen uns über die Auszeichnung, aber v.a. darüber, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund dabei helfen können, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen“, so Armin Halfar, Geschäftsführer der Halfar System GmbH.

