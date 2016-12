Zum Abschluss des Jahres steht bei vielen Werbeartikelhändlern ein Besuch der A&O Adventstour auf dem Wunschzettel. Dieses Jahr hatten sie vom 28. November bis zum 8. Dezember an insgesamt acht deutschen Standorten die Gelegenheit, ihren Wunsch in die Tat umzusetzen und sich bei 23 Lieferanten über Neuheiten und Trends zu informieren. Für die jeweils von 13 bis 18 Uhr dauernde Produktschau hatte das Organisationsteam vom traditionsreichen Parkhotel über die moderne Business-Unterkunft bis hin zum rustikalen Landgasthof Locations mit besonderem Flair ausgewählt. Der Ausstellertross setzte sich zusammen aus: ars Design, Artihove, Brennerei Betz, Esquire, Infoplus, Inspirion, Joytex, Magna sweets, Maica, Nestler-matho, Niederegger, Orcas, Pixika, Premo, Protrade, Ritter-Pen, Samsonite, Snap, SND, SPS, team-d, Vossen und Xindao.

Die Besucher zeigten sich rundum angetan von der Möglichkeit, die Sortimente der Aussteller abseits der Hektik großer Messen in Ruhe in Augenschein nehmen zu können. Nach offiziellen Angaben wurde das Angebot von rund 750 Besuchern (2015: 890 Besucher) wahrgenommen. Trotz Besucherrückgang zogen die Organisatoren ein positives Fazit, da der räumliche Wechsel an einigen Stationen für vielversprechende neue Kontakte gesorgt habe. Im Anschluss an die jeweilige Produktschau lud das eingespielte Team zum gemeinsamen Abendessen und lockeren Gedankenaustausch ein, wobei der traditionelle Gänsebraten natürlich nicht fehlen durfte.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten, Nr. 358 (31. Januar 2017).

// Jasmin Oberdorfer

www.adventstour.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media