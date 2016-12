Messeneuheit: Malset mit hochwertigen biobasierten Malstiften

Wer flattert denn da durchs Bild? Mit einem frühlingshaften Ostergruß für die nächste Kundenaktion wartet die emotion factory aus dem Schwarzwald mit ihrer jüngsten Produktneiheit auf. Ein buntes Vögelchen und ein liebevoll gezeichnetes Mandala zum Ausmalen verpassen den sechs Päckchen-Anhängern in Oster-Ei-Form eine frische Note und kombinieren den Spaß am Ausmalen mit einer individuellen Marketingbotschaft des werbenden Unternehmens. Das Ausmal-Set kombiniert drei hochwertige, aus Biokunststoff hergestellte Fineliner der Marke Schneider mit Päckchen-Anhängern in Oster-Ei Form mit zwei Motiven zum Selbst-Ausmalen. Der Einleger für die Werbebotschaft ist auf der Rückseite individuell gestaltbar.

Mit diesem umweltbewussten und kreativen Werbemittel trifft das Unternehmen haargenau den Nerv der Zeit, legt die Fischbacher Firma doch seit jeher Wert auf nachhaltige Produktion.

Weitere thematisch passende Osterwerbeartikel befinden sich im „Osterboten 2017“ der emotion factory, zu bestellen bei info@emotion-factory.com



Weitere Informationen:

Info@emotion-factory.com

Produktinfos:

Maße: 19,2 x 6 cm

Gewicht: Ca. 34 g

Werbefläche: Einleger Rückseite: 19,2 x 5,7 cm

Druck: Digitaldruck, 4/0-c-Euroskala