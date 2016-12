Hochwertige Notizbücher und Werbeaccessoires sind die Kernkompetenz der neuen Marke Myrix, die von Patrick Döring als geschäftsführender Gesellschafter geleitet wird. „Notizbücher und Kalender sind auch in Zeiten der Digitalisierung äußerst umsatzstarke und weit verbreitete Werbeartikel, die die Beliebtheitsskala anführen“, erklärt der Branchenprofi, der in den letzten fünf Jahren die europäische Niederlassung des türkischen Notizbuchherstellers Acar geleitet hat. „Erkennbar hohe Qualität, eine außergewöhnliche Bandbreite an Individualisierungsmöglichkeiten und gute Preise“, so Döring weiter, „sind eine Notwendigkeit, um sich von Mitbewerbern positiv abzusetzen und den Unterschied zum am Markt vorhandenen Angebot deutlich zu machen.“

Die Myrix GmbH mit Sitz in Karlsruhe bietet Notizbücher, Kalender und Accessoires mit Gütesiegel „Made in Europe“ und „Made in Germany“ an und sieht für die Zukunft eine Sortimentserweiterung vor. Ab 2017 sind in kleineren Stückzahlen ausgewählte Artikel ab Lager verfügbar. Das Unternehmen gehört zur Reflects-Gruppe mit Niederlassungen in Köln und Hong Kong. Kunden mit großen Stückzahlen und niedrigem Budgetrahmen erhalten von der Myrix GmbH auch adäquate Angebote aus Fernost.

www.myrix.de