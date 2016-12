Zwei Tage lang haben die Juroren die 247 Einreichungen auf Herz und Niere getestet – jetzt stehen die Gewinner fest: 49 Produkte und Kampagnen sind mit dem Promotional Gift Award 2017 ausgezeichnet worden, alle Preisträger finden Sie hier. „Wir sind beeindruckt von der Qualität und Kreativität der diesjährigen Einsendungen. Bei vielen Produkten war die Entscheidung ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, lautete das einhellige Fazit der fünfköpfigen Experten-Jury.

Der Promotional Gift Award wird seit 2003 jährlich vom Kölner Verlagshaus WA Media für besonders kreative und mutig eingesetzte Werbeartikel sowie Kampagnen mit haptischer Werbung in acht Kategorien vergeben. In diesem Jahr gewannen sechs Produkte in der Rubrik Streuartikel, zehn in der Kategorie Kommunikatives Produkt und fünf im Bereich Premiumprodukt & Markenartikel. Acht Preisträger gibt es in der Rubrik Sonderanfertigung, elf in der Kategorie Best Practice. Im Bereich Merchandising wurden zwei Produkte ausgezeichnet, eines in der Kategorie Verpackung sowie sechs in der Rubrik Veredelungstechnik. Die Preisträger stammen aus Deutschland, Belgien, Österreich, Großbritannien, der Tschechischen Republik, Schweiz, Italien und Monaco. Mit Beiträgen aus 21 verschiedenen Ländern war die internationale Beteiligung wieder gewohnt hoch.

Die Siegerehrung zum Promotional Gift Award 2017 findet am 22. März 2017 auf der HAPTICA® live in Bonn statt. Eine ausführliche Berichterstattung über die Jurierung und eine Vorstellung aller Preisträger finden Sie in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 358 (31. Januar 2017).

www.promotionaward.com