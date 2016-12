Der Werbeartikelverbund DIE6 mit Geschäftsstelle in Hagen heißt ein neues Mitglied in seinen Reihen willkommen: Mit CI ArtWork, Traben-Trarbach, steigt die Mitgliederzahl auf 16 mittelständische Unternehmen aus der Werbeartikelbranche an. „Der Markt hat sich bereits erheblich verändert und er wird sich weiterhin dynamisch entwickeln. Da liegt es nah, sich nach Marktteilnehmern umzusehen, mit denen man gemeinsam die anstehenden Aufgaben erfolgreich bewältigen kann“, erklärt Rolf Römer, Geschäftsführer von CI ArtWork. „Das Gesamtpaket DIE6 erscheint mir die ideale Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu bieten. Wir können durch die gemeinsame Katalogerstellung Kosten und Ressourcen sparen und werden die persönliche Kundenberatung weiter ausbauen.“ Außerdem profitiere man vom Internetangebot, von der kontinuierlich aktualisierten und modernen Produktpräsentation bis hin zum eigenen Shopsystem für Industriekunden.

„Rolf Römer passt mit seinem Unternehmen hervorragend zu unserem Verbund. Er versteht sich als Fullservice-Unternehmer und weist von vornherein eine große Schnittmenge mit uns auf. Unserem Wunsch nach kontinuierlichem Wachstum kommt CI ArtWork sehr entgegen. Zumal Römer mit der Region rund um Traben-Trarbach einen Raum abdeckt, der sich für uns bisher noch als weißer Fleck darstellte“, so DIE6-Geschäftsführer Holger Kapanski.

www.ci-artwork.de

www.die6.de