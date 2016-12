Der britische Werbeartikelhändler Outstanding Branding, GB-London, hat Rob Watson zum Global Chief Marketing Officer ernannt. Watson gilt als Branchenkenner und Marketing-Guru und soll die Expansion von Outstanding Branding im US-amerikanischen Werbeartikelmarkt von der New Yorker Zweigstelle aus entscheidend vorantreiben. Watson verfügt über zwölf Jahre Erfahrung in der US-amerikanischen Werbeartikelbranche und war u.a. Senior Vice President des Branchenverbandes ASI (Advertising Specialty Institute).

„Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr darauf, die internationalen Marketingaktivitäten von Outstanding Branding zu leiten“, so Watson. „Die Kernwerte des Unternehmens – Respekt, Verständnis, Kreativität und Professionalität – sind in der Branche weithin bekannt und machen Outstanding Branding so besonders. In Zusammenarbeit mit weltweit führenden Werbeartikellieferanten ist es unser Ziel, Markentreue durch innovative und kreative Werbeartikellösungen effektiv zu fördern.“

www.outstandingbranding.co.uk