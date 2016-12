Um Zahngesundheit geht es der DKV-Versicherungstochter GoDentis. Bei ihrer ausgeklügelten crossmedialen Kampagne zur Vermeidung frühkindlicher Karies kommen auch haptische Tools zum Einsatz, um die Zielgruppen – Eltern und Kinder – in ihrem täglichen Umfeld abholen zu können. Wie Gesundheits- und Vorsorgethemen bei GoDentis mit Unterstützung haptischer Werbung konzipiert werden, erklärt Katrin Schütterle, Leitung Marketing und Kommunikation des Kölner Unternehmens, in ihrem Vortrag auf der HAPTICA® live ’17.

Die HAPTICA® live ’17 findet am 22. März 2017 im World Conference Center Bonn statt. Die fünfte Ausgabe der vom Kölner Verlagshaus WA Media initiierten „Erlebniswelt Haptische Werbung“ richtet sich mit Produktpräsentationen von rund 160 Ausstellern, einer Best Practice-Sonderschau, dem Vortragsprogramm sowie der Ausstellung und Verleihung des Promotional Gift Award 2017 an Fachbesucher aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Einkauf, aus Werbeagenturen und dem Werbeartikelhandel. Der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Vorregistrierung über die Website ist erforderlich.

