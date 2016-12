Werbeartikelhändler, Agenturen und Anwender suchen häufig nach Neuheiten und Trendprodukten, zum täglichen Geschäft gehören aber zweifelsohne auch die Klassiker. Um unseren Newsletterabonnenten schnellen Zugang zu Dauerbrennern im Bereich haptischer Werbeträger zu gewähren, bieten wir in unseren Newslettern WA eLETTER, eppi newsflash und Promotion PRODcast einen Product Guide an, in dem über exklusive Links die Werbeartikel-Bestseller gefunden werden können. Die Auktion für die vier neuen Artikelgruppen „Nachhaltige Produkte“, „Outdoor“, „Sonderanfertigungen“ und „Taschen“ läuft noch bis zum 21. Dezember 2016, 16 Uhr. Bis dahin können unter www.werbeartikel-verlag.de/bieten Gebote abgegeben werden. Die neuen Links sind von Januar bis Juni 2017 in sämtlichen WA-Newslettern aktiv – das entspricht über 40 Ausgaben und mehr als 450.000 E-Mails. Nach interner Prüfung ist zudem die Aufnahme neuer Kategorien möglich. Die Startbeträge liegen bei jeweils 1.000 Euro; spezielle Produkt- und Markennamen werden nicht berücksichtigt.

