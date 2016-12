Nach 25 Jahren bei Sipec, I-Milano, zieht sich Export Manager Dr. Giuseppe Barki aus dem aktiven Berufsleben zurück. Mit über 30 Jahren Branchenzugehörigkeit gilt Barki als Urgestein der italienischen Werbeartikelbranche und war vielen durch die regelmäßige Teilnahme an europäischen Messen bekannt. Zudem war Barki in mehreren Verbänden aktiv, seine Position als Vorsitzender Schiedsmann beim italienischen Verband Assoprom will er nach eigenen Angaben weiterhin ausüben. Außerdem plant er eine Zusammenarbeit mit PTEmag, dem Magazin der PTE Messe in Mailand, und will künftig viel Golf spielen.

