Im Dezember 2016 feierte die Kalenderdruckerei Eckenfelder am neuen Standort Wenigenlupnitz in Thüringen ihr 20-jähriges Jubiläum. Zusammen mit Mitarbeitern und Freunden wurde auf die letzten Jahre angestoßen. Die Geschäftsführer Christof und Daniel Eckenfelder eröffneten die Feier mit kleinen Anekdoten aus der Firmengeschichte des Kalenderspezialisten.

Angefangen in der Familiengarage im schwäbischen Mössingen, entwickelte Vater Gisbert Eckenfelder nach und nach eigene Kalenderprodukte und gründete 1969 schließlich das erste kleine Kalenderunternehmen, den Vorreiter der heutigen Firma. Das Unternehmen wuchs, und 1996 folgte der Umzug in Deutschlands Mitte sowie der Generationenwechsel: Die Brüder Christof und Daniel Eckenfelder übernahmen die Kalenderproduktion des Vaters und gründeten die heutige Eckenfelder GmbH & Co. KG.

