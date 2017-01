Vom 8. bis zum 18. Mai 2017 tourt die vom GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) organisierte Newsweek, die in diesem Jahr bereits zum 15. Mal stattfindet, quer durch die Republik. In insgesamt acht Städten haben Werbeartikelhändler wie gewohnt die Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Kunden aus der Industrie den direkten Dialog mit Werbeartikelherstellern und -lieferanten zu suchen, die ausgestellten Produkte in Augenschein zu nehmen und Kontakte zu knüpfen.

www.newsweek-info.de

Die Stationen der Newsweek 2017 • 08.05.: Dresden

• 09.05.: Berlin

• 10.05.: Hamburg

• 11.05.: Leverkusen

• 15.05.: Nürnberg

• 16.05.: München

• 17.05.: Stuttgart

• 18.05.: Frankfurt/Main

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media GmbH