Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 vermeldet ASS Altenburger, Altenburg, einen Umsatz von 26 Mio. Euro in den drei Geschäftsbereichen Handel, Promotion und B2B-Service für Verlage. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Ergebnis damit nach Unternehmensangaben um über 20% gesteigert werden. Wichtige Einflussfaktoren für die positive Entwicklung seien neben dem Gewinn des Spielepreises „Kennerspiel des Jahres“ für das Lookout-Spiel Isle of Skye, für das ASS Altenburger den Vertrieb im deutschsprachigen Raum koordiniert, auch Promotion-Highlights wie die Fußball-EM 2016 sowie diverse Kundenbindungsaktionen gewesen. So wurde die 2014 gestartete und mit dem Promotional Gift Award 2015 ausgezeichnete Ozeanien-Sammelserie rund um die Tiere der Welt beim Lebensmittelhändler Netto 2016 bereits zum dritten Mal erfolgreich durchgeführt.

ASS Altenburger wurde 1765 als Spielkartenfabrik Altenburg gegründet und gilt als deutschlandweit führend in der Herstellung von Kartenspielen und Spielen für Verlagskunden. Seit 2002 gehört das Unternehmen zur belgischen Cartamundi-Gruppe.

www.spielkarten.com