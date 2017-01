Alle Jahre wieder veranstaltet GK Handelsplan, Krefeld, im Dezember seine traditionelle Tannenbaumaktion. Die bereits 11. Ausgabe des Weihnachtsevents fand am 9. Dezember 2016 von 15 bis 19 Uhr am weihnachtlich geschmückten Unternehmenssitz in Krefeld statt. Insgesamt besuchten 380 Erwachsene und 95 Kinder das Get-together, um sich ihren persönlichen Tannenbaum – als Dank für ihre Treue über das gesamte Jahr hinweg – auszusuchen, der dann vom jeweiligen Kundenbetreuer ins Auto geladen wurde. Außerdem hatten die Besucher wie gewohnt die Möglichkeit, Kleinigkeiten und Last Minute-Präsente im Lagerverkauf zu erwerben.

Während mit Getränken, Waffeln, Weckmännern, Keksen und Würstchen für das leibliche Wohl bestens gesorgt war, kamen die Kinder zudem bei Bastelarbeiten und Fotoaktionen auf ihre Kosten.

Bildquelle: GK Handelsplan GmbH