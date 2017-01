Das Leben von Frauen und ihre beruflichen Perspektiven nachhaltig verbessern: Mit diesem Ziel fördert die Rajapack GmbH, Ettlingen, in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Raja – Danièle Marcovici“ gemeinnützige Organisationen. Das Aktionsprogramm „Perspektiven für Frauen“ unterstützt drei deutsche Projekte, wobei der Verpackungsspezialist für jede verkaufte Einheit von vier besonders nachgefragten Produkten einen Euro an die ausgewählten Organisationen spendet. Am 12. und 13. Dezember 2016 wurde die bis Ende November zusammengekommene Zwischensumme von 19.500 Euro zu gleichen Teilen an den VbFF – Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Frankfurt und den Horizont e.V. in München übergeben. Außerdem erhielt Papatya, eine anonyme Kriseneinrichtung in Berlin, ihre Spendensumme zum Schutz der beteiligten Personen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Mit dem Aktionsprogramm wollen wir Frauen bei ihrer beruflichen Ausbildung und sozialen Integration fördern sowie ein Projekt unterstützen, das Frauen vor Gewalt schützt“, erläutert Delphine Jean, Directeur Marketing & Product Management bei der Rajapack GmbH.

Das Aktionsprogramm „Perspektiven für Frauen“ läuft noch bis Ende Februar 2017. Der bis dahin zusammengekommene Betrag wird von Rajapack im Rahmen des Weltfrauentages am 8. März 2017 an die drei Organisationen übergeben.

Die Rajapack GmbH ist die deutsche Niederlassung der international tätigen Raja-Gruppe mit Hauptsitz im französischen Roissy und Spezialist für Lösungen und Produkte rund ums Verpacken und Versenden.

www.rajapack.de