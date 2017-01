In dem Auktionsverfahren um den insolventen Textilproduzenten American Apparel, USA-Los Angeles, hat Gildan Activewear, CDN-Montreal, den Zuschlag erhalten. Das gab Gildan Activewear am 10. Januar 2017 bekannt. Das finale Angebot liegt nach Unternehmensangaben bei ca. 88 Mio. US-Dollar (ca. 83 Mio. Euro). Der Kaufvertrag umfasst die weltweiten Rechte des geistigen Eigentums in Verbindung mit der Marke American Apparel® sowie diverse Produktionsmittel. Im Sinne der ursprünglichen Vereinbarung erwirbt Gildan keine Ladengeschäfte. Das kanadische Unternehmen hatte im November 2016 Kaufbereitschaft signalisiert, neben dem Textilspezialisten hatten weitere Unternehmen, darunter Amazon, Next Level Apparel, Forever 21 und Authentic Brands Group, Interesse an American Apparel bekundet. Ob einer der Interessenten tatsächlich Gebote abgegeben hat, ist nicht bekannt.

www.americanapparel.net

www.gildan.com