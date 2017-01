Gleich drei neue Gesichter begrüßt die koziol »ideas for friends GmbH, Erbach, in ihrem Incentives & Promotions Team: Ab sofort verantwortet Astrid Fischer die Betreuung der Key Accounts im Gebiet Süd/Ost sowie Österreich. Die studierte Betriebswirtin blickt auf eine langjährige Tätigkeit in der Werbeartikelbranche zurück und war zuvor bei PF Concept.

Tanja Rösner wird die Key Account-Betreuung im Gebiet West und der Schweiz übernehmen. Die erfahrene Vertriebsstrategin ist seit fast 20 Jahren für namhafte Werbeartikelhersteller, u.a. Prodir und Senator, tätig. Auch Fabian Fischer ist ein kreativer Kopf aus der Werbeartikelbrache, der zuvor bei Ritter Pen und Senator im Customer Service beschäftigt war. Fischer übernimmt die Aufgaben von Tanja Münch, die in Kürze ihre Elternzeit antritt.

koziol ist für seine originellen Designprodukte und preisgekrönten Sonderanfertigungen bekannt und produziert seit 90 Jahren ausschließlich in Deutschland.

www.koziol.de