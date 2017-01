Ab Januar 2017 vertreibt USB2U, GB-Northampton, exklusiv die gesamte Produktpalette von Pixika, F-Paris, im britischen und irischen Werbeartikelmarkt. Um eine schnelle Lieferung gewährleisten zu können, baut USB2U einen lokalen Lagerbestand personalisierbarer USB-Artikel des französischen Spezialisten auf und kümmert sich um den reibungslosen Datenupload. Zudem ist ein „Buying Club“ geplant, der es besonders aktiven Werbeartikelhändlern erlaubt, exklusive Vorteile, Angebote und Preise zu nutzen. „USB2U ist für schnelle Lieferung und außergewöhnlichen Kundenservice bekannt und vertritt damit Grundwerte, die von Pixika geteilt werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Partnerschaft allen Wiederverkäufern zugutekommen wird, da sie die Nachfrage nach kostengünstigen Lösungen stillt“, so Serge Birecki, Managing Director von Pixika. Sebastian La Porta, Managing Director of USB2U, ergänzt: „Die Partnerschaft stellt für uns eine wunderbare Gelegenheit dar, die Produkte eines internationalen USB-Experten exklusiv in Großbritannien zu vertreiben. Dank unseres freundlichen Vertriebs- und After-Sales-Teams sowie unseres internen Maschinenparks bieten wir Werbeartikelhändlern einen ausgezeichneten Service.“

www.pixika.com

www.usb2u.co.uk