Ippag Global Promotions Ltd., die 2011 gegründete Kapitalgesellschaft der internationalen Händlergruppierung Ippag (International Partnership for Premiums and Gifts), hat sich im Zuge eines Rebrand in Prominate umbenannt. Der neue Name, so das Unternehmen, solle die Unterschiede zwischen Kooperative und Kapitalgesellschaft unterstreichen und markiere den Beginn eines neuen Kapitels globaler Entwicklung.

Als einer der größten Fullservice-Dienstleister der Werbeartikelbranche bietet Prominate multinationalen Unternehmen länderübergreifende Vertragsabschlüsse sowie eine zentrale Abwicklung des Werbeartikelprogramms aus einer Hand. Zu den Kunden gehören internationale Bluechip-Unternehmen wie PepsiCo, Castrol und Siemens. Bei der lokalen Abwicklung internationaler Prozesse greift Prominate auf das Ippag-Netzwerk zurück. Gemeinsam erwirtschaften die mehr als 20 Ippag-Mitgliedsunternehmen – pro Land ist nur ein Mitglied zugelassen – einen Umsatz von rund 200 Mio. Euro und beschäftigen mehr als 1.750 Mitarbeiter. Hauptsitz von Prominate ist London.

„Weil wir immer mehr globale Marken zu unseren Kunden zählen, war eine plakativere Identität unerlässlich geworden, die uns als einen der Marktführer herausstellt und unsere globale und lokale Aufstellung besser reflektiert“, kommentiert Chief Client Officer Emily Grice. Mike Oxley, CEO von Prominate, ergänzt: „Ich bin hocherfreut über den Rebrand, der unseren Kunden und dem Markt einen wesentlich präziseren Eindruck zu unserem globalen und lokalen Angebot verschafft.“

Die am 12. Januar 2017 freigeschaltete, neue Website präsentiert den neuen Markenauftritt und informiert über das erfahrene Team, die strategische Ausrichtung, die Kreativleistung sowie technische Services, Tools und Prozesslösungen.

www.prominate.com